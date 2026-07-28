В Вологодской области определились с лимитом добычи кабана и медведя

Источник фото: Группа «Главохота Вологодской области» кабан

Охота на зверей стартует с 1 августа

В Вологодской области определены лимиты добычи кабана и медведя в предстоящем сезоне охоты, который стартует 1 августа.

«В сезоне охоты 2026 – 2027 утвержден лимит изъятия медведя бурого 1591 особь при численности 8954 особи, норматив добычи кабана на территории области составит порядка 1300 особей», - сообщает «Главохота Вологодской области.

Основными способами добывания этих зверей являются охота с вышки на кормовых полях и охота с подхода. Охота как правило происходит вечером и ночью. По общему правилу принято считать, что чем крупнее зверь, тем позднее он выходит на кормежку. Самки с медвежатами и семья кабанов могут кормиться в светлое время суток до наступления темноты, однако крупные одиночные самцы медведя и кабана преимущественно предпочитают самые темные периоды.

Медведи и кабаны начинают посещать овсяные поля для проверки созревания злаковых, с появлением «метелки» или колоса с характерным соком в простонародье называемым «молочко». В этот период овес издает едва заметный только зверю запах и приманивает их с близлежащей округи.