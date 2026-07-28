В Вологде начали устанавливать светофоры с птичкой

В этом году будет установлено 30 подобных объектов

На светофорах Вологды стали появляться птички. Подобные светофорные объекты уже смонтированы на пешеходном переходе по улице Мира в районе Каменного моста. Символ региона — вологодская птичка — загорается с обратной стороны панели и дублирует цвет основного светофора для пешеходов. По заявлению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, в этом году в Вологде будет установлено 30 таких объектов.

«Кроме того, оборудуем пешеходные переходы проекционными решениями. Первый начал работать на перекрестке проспекта Победы и улицы Батюшкова. Система проецирует на проезжую часть сигнал «Стоп» и изображение «зебры», усиливая видимость обычной дорожной разметки. Это ещё больше привлекает внимание пешеходов и водителей. Планируем установить в городе 20 проекционных пешеходных переходов», - уточнил Георгий Филимонов.

По словам главы региона, областной центр таким образом готовят к празднованию 880-летия в 2027 году.