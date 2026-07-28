Вологжане взяли ипотечных кредитов на 54% больше

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Кредитование частного строительства выросло на 82,5%

В Вологодской области выдача ипотечных кредитов с января по май 2026 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3%, до 10,1 млрд рублей, сообщает региональное отделение Центробанка.

Всего с начала года в регионе выдано более 3,1 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Средняя сумма кредита составила 3,2 млн рублей. Средний срок ипотеки в мае по сравнению с прошлым годом сократился на два с половиной года, до 22 лет и 4 месяцев.

При этом в мае 2026 года только на индивидуальное жилищное строительство пришлось 13,4% от общего объема выданных ипотечных кредитов. Всего с начала 2026 года банки выдали кредитов на 1,3 млрд рублей на приобретение и строительство частных домов. Это больше на 82,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Банк России последовательно работает над сдерживанием роста кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Так, с 1 июля введены новые ограничения для банков по выдаче ипотечных кредитов на покупку строящихся и готовых квартир. Выполняя эти требования, банки проводят более тщательную оценку платежеспособности клиентов, информируют их о рисках чрезмерной закредитованности», –рассказал управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

Со следующего года у вологжан появится новый инструмент для улучшения жилищных условий. Люди смогут заключать с банками договор жилищных сбережений. Он позволит копить деньги на вкладе, а потом использовать средства в качестве первоначального взноса по кредиту или для приобретения жилья в ипотеку.