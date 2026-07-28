Первая фольклорно-этнографическая экспедиция пройдет в Вологодской области

Источник фото: Правительство Вологодской области

Исследования пройдут на территории Нюксенского округа

В Вологодской области в этом году пройдет первая фольклорно-этнографическая экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния. Экспедиция проводится при поддержке министерства культуры РФ.

«Вологодчина вошла в число 15 регионов, где в этом году организуют всероссийские фольклорно-этнографические экспедиции. Впервые примем на нашей гостеприимной земле ученых, которые займутся выявлением и фиксированием объектов нематериального этнокультурного достояния региона. В центре их внимания – традиции празднования «Заболотского воскресенья», свадебный обряд и исполнительское искусство вологодских тальянщиков. Исследования пройдут на территории Нюксенского округа. Сейчас идет подготовительный этап экспедиции – запись гармонистов в Череповецком, Шекснинском и Верховажском округах», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

После детальной экспертизы все зафиксированные материалы рекомендуют к включению в реестры объектов нематериального этнокультурного достояния. Еще одним итогом экспедиции станет документальный фильм о женской обрядовой пляске «Уточка», которая широко распространена в ряде округов Вологодской области.

В съемках фильма примут участие фольклорно-этнографический коллектив «Уфтюжаночка», фольклорные коллективы Нюксенского центра традиционной народной культуры «Волюшка» и «Боркунцы».

Основной этап всероссийской фольклорно-этнографической экспедиции пройдет на Вологодчине с 3 по 13 августа. Ее научным руководителем выступит эксперт Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории Галина Лобкова.