Водитель грузовика выплатит почти 6,5 млн рублей за гибель четырех человек

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Суд вынес приговор по делу о ДТП, которое произошло год назад

В Грязовце вынесен приговор 52-летнему водителю грузовика, по вине которого год назад погибли четыре человека. Происшествие случилось в августе 2025 года на 387-м километре автодороги М8 «Москва – Архангельск».

Как было установлено в суде, водитель грузового автомобиля «MAN» не принял мер к снижению скорости и срезался в автомобиль «ВАЗ-2105», который на перекрестке автодороги поворачивал в сторону поселка Плоское Грязовецкого округа. В результате ДТП погибли четыре человека – водитель и трое пассажиров «пятерки».

«Подсудимый вину признал, суду пояснил, что, когда начал приближаться к отворотке на поселок Плоское, увидел, что на его полосе движения находится легковушка. Расстояние между ними было небольшое, среагировать и выполнить экстренное торможение он не успел. Понял, что легковушка находится под кабиной его автомобиля. Остаться на дороге у него не получилось, он съехал в левый кювет, прижав легковушку к земле», - рассказали в пресс-службе судов области.

Суд приговорил водителя грузовика к 3,5 годам колонии – поселения. Также удовлетворены иски потерпевших в размере 6,450 млн рублей.