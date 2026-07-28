Источник фото: Группа «Пауки гиганты Грязовец»

Выставка организована в одном из торговых центров Грязовца

Грязовецкий предприниматель организовал незаконную выставку пауков и рептилий в одном из торговых центров города. По данным регионального управления Россельхознадзора, у предпринимателя, организовавшего выставку, не зарегистрирована площадка в информационной системе «Цербер» для осуществления деятельности в сфере обращения с животными.

«Таким образом, в действиях организатора выставки усматриваются признаки нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере обращения с животными, что создает угрозу для здоровья и жизни животных и может создать угрозу распространения инфекционных заболеваний общих для животных и человека», - говорится в сообщении ведомства.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и указано на необходимость оформлять ветеринарные сопроводительные документы на животных.