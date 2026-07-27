В Вологде отремонтируют Красный мост

Источник фото: Пресс-служба городской администрации Вологды

Подрядчиком выступит компания «Берсо»

В Вологде планируют провести косметический ремонт Красного моста. Подрядчиком выступит компания «Берсо». В ходе работ специалисты полностью обновят асфальтовое покрытие, заменят перильные ограждения и установят новое освещение. Также будут приведены в порядок лестничные сходы.

Во время демонтажа асфальтового покрытия, а также при укладке нового асфальта переправа будет полностью перекрыта для пешеходов. Конкретные сроки перекрытия подрядчик сообщит дополнительно. Обойти место проведения работ и пересечь реку можно будет через Октябрьский мост, сообщает пресс-служба администрации города.