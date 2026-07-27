Вологда может лишиться музея из-за дела Евгения Шулепова

Источник фото: Соцсети музея «Дом с добром»

Решение об изъятии здания принято судом по иску Генпрокуратуры

Вологда может лишиться музея «Дом с добром». Решение об изъятии отреставрированного деревянного особняка купца Коковашина в доход государства принято городским судов Вологды по иску Генпрокуратуры, сообщает портал GorodVo . Генпрокуратура потребовала изъять здание в рамках дела бывшего главы Вологды Евгения Шулепова.

«Мы - в недоумении. Во-первых, здание купили на аукционе предприниматели совершенно законно за частные деньги. Во-вторых, ремонтировали его и наполняли экспонатами всем миром — на пожертвования неравнодушных людей. Ни одной бюджетной копейки на это не потрачено. Ирония в том, что именно сейчас, когда государство вкладывает огромные деньги на развитие туризма в глубинке и сохранение русской самобытности, суд одним решением перечеркивает всё это. Труд десятков вологжан, их время и любовь, вложенные в каждый уголок «Дома с добром», не отразилось в решении», - сообщают соцсети музея.

Здание, где располагается музей «Дом с добром» - это деревянный особняк купца Коковашина, построенный в конце XIX века. Он располагается напротив Вологодского кремля. Экспозиции сохраняют историю и дух Русского Севера, показывают, как жили и трудились вологжане в разные времена.