Суд наказал школьницу за использование шпаргалок

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Шпаргалки вологжанка использовала на экзамене по естествознанию

Суд наказал 18-летнюю жительницу Вологодского округа за использование шпаргалок на ЕГЭ. Экзамен по естествознанию проводился в июне этого года на базе пункта приема экзамена в Вологодском муниципальном округе.

«18-летняя вологжанка, находясь в аудитории во время выполнения экзаменационной работы по обществознанию, предприняла попытку использования справочных материалов и записей, заблаговременно заготовленных и спрятанных в паспорте, для получения преимущества при оценивании знаний», - сообщает пресс-служба судов области.

Поведение девушки вызвало подозрение у организатора экзаменов. Сначала она долго отсутствовала в аудитории, а после этого перебирала страницы паспорта, обмахивалась им и отказалась показать документ.

В итоге шпаргалки вылетели из паспорта, а работа девушки была аннулирована.

Вологжанка полностью признала свою вину и заявила, что воспользовалась справочными материалами, поскольку самостоятельно решить экзамен не смогла.

Суд оштрафовал девушку за использование шпаргалок на 3 000 рублей.