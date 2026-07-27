Лагерь «Дружба» отрылся после почти 20-летнего перерыва

В обновленный лагерь заехали более сотни школьников

Лагерь отдыха «Дружба» вновь начал работать после почти 20-летнего перерыва. В настоящее время в нем отдыхают более сотни школьников.

Как рассказали сами дети, им здесь нравится все, особенно столовая с шестиразовым питанием, фруктами и сладостями. Масса развлечений – даже дождь не стал помехой для проведения активного досуга – в лагере организована работы многочисленных кружков и студий. Безопасность ребят обеспечивает 200 камер наблюдения.

Как ранее сообщал NewsVo, заброшенный лагерь несколько лет назад приобрел инвестор, который буквально из руин восстановил все корпуса и объекты, инженерные коммуникации и благоустроил территорию.

Теперь лагерь «Дружба» не просто вернул свой прежний облик — он стал современным детским пространством, где сочетаются комфорт, безопасность и интересная насыщенная развлекательная программа.