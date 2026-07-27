Отделение Соцфонда заявило об увеличении пенсий

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Увеличение пенсий коснется 63 тысяч пенсионеров

Отделений Социального фонда заявляет об увеличении пенсий для 63 тысяч пенсионеров, работавших в 2025 году. Перерасчёт коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Сумма увеличения зависит от официальной заработной платы и количества отработанного времени в 2025 году. Максимальная прибавка к пенсии составляет 470,28 рублей.

Выплату также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

«Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику», — рассказала управляющая отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

В отделении также напомнили, что если пенсионер уволился в июле, то с 1 августа его страховая пенсия будет пересчитана с учётом всех плановых индексаций, которые он пропустил за время работы. Весь процесс запускается данными от работодателя, подавать заявление не нужно.