Популярный актер принял участие в открытии памятника Василию Шукшину

Бронзовая скульптура актера открыта около «Ленкома»

Популярный актер Андрей Мерзликин приняло участие в открытии памятника Василию Шукшину в Вологде. Он прочитал строки из писем Василия Шукшина к матери, которые отражают его глубокую сыновнюю любовь, заботу о ее здоровье и быте, а также постоянную тоску по дому в родном селе.

Как ранее сообщал NewsVo, бронзовая скульптура установлена на средства федеральной субсидии, полученной по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

«Творчество представителей нашей многонациональной, многокультурной, многоязыковой страны, где сердцем и душой является великий русский народ, – то самое бесценное духовное наследие, которое мы передаем из поколения в поколение. В день рождения нашего почитаемого, великого актера, сценариста, режиссера, певца русской земли Василия Макаровича Шукшина, мы помятуем о том, что ему бы исполнилось 97 лет и открываем очередной из многих памятников, которые возводили и будем возводить разным легендарным, выдающимся личностям, прославившим Вологодскую область и нашу Россию», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Связь Василия Шукшина с Вологодской областью была и личной, и творческой. Он являлся другом писателя Василия Белова, неоднократно бывал в его родной деревне Тимонихе. Именно на Белозерской земле была снята одна из ключевых его работ – легендарная «Калина красная», премьеру которой показывали во всех кинотеатрах страны.