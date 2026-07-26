Штрафы, допросы и обязательные селфи в мессенджерах: силовики Таджикистана ведут контроль за внешностью граждан

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В Центральной Азии разворачивается масштабный и беспрецедентный социальный эксперимент по регулированию внешнего вида граждан, который порождает абсурдные юридические прецеденты.

Власти Таджикистана активизировали борьбу с бородами у мужчин и закрытой одеждой у женщин. Несмотря на то, что в официальном законодательстве республики нет ни единой строчки, прямым текстом запрещающей ношение бороды, на практике граждане ежедневно сталкиваются с суровым давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов. Для уличных проверок и задержаний силовикам достаточно лишь наличия заметной растительности на лице, которую в ведомственных инструкциях принято автоматически трактовать как потенциальный признак религиозного экстремизма.

История 38-летнего торговца Хушнуда из города Бохтар стала символом новых методов. Мужчину задержали на рабочем месте из-за аккуратной бороды, после чего он провел в камере 3 суток и был оштрафован на 18 долларов под предлогом нарушения общественного порядка. Однако самое интересное началось после его освобождения из участка: полиция обязала гражданина под угрозой повторного ареста еженедельно отправлять оперативникам через мессенджер гладко выбритые селфи. С подобными рекомендациями мужчины сталкиваются и в государственных учреждениях: в паспортных столах гражданам с бородами открыто отказывают в оформлении документов, пока те не посетят парикмахерскую.

Не меньшее давление испытывают и женщины, предпочитающие традиционные исламские уборы. В поликлиниках, школах и социальных службах сотрудников обязали контролировать, чтобы у посетительниц были полностью открыты шея и подбородок. Чтобы избежать проблем с полицией, таджикские женщины вынуждены массово отказываться от классических белых и черных платков, переходя на яркие цветочные ткани с пайетками, которые не вызывают у силовиков ассоциаций с радикальной одеждой. Сведения об «исправленных» мужчинах и женщинах с указанием персональных данных ежемесячно подшиваются в специальные секретные отчеты, отправляемые в вышестоящие инстанции.