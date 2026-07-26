Врачи назвали самую полезную закуску: как правильно отметить праздник и сохранить свой интеллект
Ежегодно 25 июля в гастрономическом календаре значится неофициальный День вина и сыра. Очень долгое время в обществе считалось, что регулярное употребление любого алкоголя, пусть даже самого слабого и элитного, абсолютно несовместимо с концепцией здорового образа жизни. Однако исследования реабилитировали этот классический дуэт.
Команда американских ученых из Университета штата Айова
Доказано на практике, что именно грамотная связка сыра и красного вина работает в человеческом организме как защитный механизм против старческой деменции и болезни Альцгеймера, -
Ежедневное же употребление строго разумных порций красного вина значительно улучшает общую когнитивную функцию человека, помогая мозгу постоянно оставаться в рабочем тонусе. Ведущий исследователь Ауриэль Уиллетт особо подчеркнул, что такой приятный рацион позволяет людям старшего поколения максимально успешно и без стресса адаптироваться к нашему стремительно меняющемуся миру. Крайне важной и поучительной деталью этого эксперимента стало доказательство того, что привычная соленая еда, которую мы так любим выбирать в качестве легкой закуски, наоборот, критически разрушает наши нейронные связи и активно провоцирует развитие деменции.
Помните, что алкоголь вредит здоровью и вызывает зависимость!