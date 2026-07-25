«Калина красная» навсегда: Вологда со слезами на глазах встретила бронзового Василия Шукшина у кинотеатра «Ленком»

Источник фото: Сергей Жестянников

Полвека назад, в далеком 1974 году, именно здесь, в стенах вологодского кинотеатра «Ленком», состоялся первый, исторический показ легендарной картины «Калина красная».

И вот сегодня, в день, когда великому русскому писателю, режиссеру и актеру Василию Шукшину исполнилось бы девяносто семь лет, он символически вернулся на это самое место. Торжественное открытие бронзового монумента собрало огромную толпу горожан, пришедших отдать дань уважения человеку, который давно стал абсолютным символом народной совести и бескомпромиссной правды.

Связь Василия Макаровича с Вологодчиной была неразрывной, глубоко личной и плодотворной. Наша северная земля, пропитанная духом настоящей России, вдохновляла его на создание шедевров. Белозерский край стал съемочной площадкой для «Калины красной», а крепкая, настоящая мужская дружба с нашим выдающимся земляком, писателем Василием Беловым, приводила Шукшина в вологодскую деревню Тимониху. На церемонии открытия губернатор Георгий Филимонов подчеркнул, что творчество таких титанов — это сердце и душа великого русского народа, то самое бесценное духовное наследие, которое Вологодская область обязана бережно передавать следующим поколениям.

Стоя у подножия нового монумента, народный артист Андрей Мерзликин зачитал собравшимся «Слово о малой Родине» и трогательные выдержки из писем Шукшина к матери. Эти глубокие, наполненные любовью и тоской по родным просторам строки заставили некоторых вологжан буквально вытирать слезы. Как справедливо отметили организаторы, эта бронзовая фигура на фоне панно с бескрайним полем — не просто дань прошлому. Это мощная точка опоры для движения вперед, зримое воплощение того, что Вологда помнит свои корни и сохраняет живую связь поколений.