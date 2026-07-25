В Череповце набережная рухнула в реку

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Почему мэрия Череповца бросила старый берег уходить под воду ради новой стройки?

В Череповце наглядно продемонстрировали политику двойных стандартов в сфере городского благоустройства и распределения бюджетных средств. Пока чиновники отчитываются о масштабном и дорогостоящем строительстве новых современных зон отдыха, старые и горячо любимые горожанами локации буквально уходят под воду. Символом такого инфраструктурного контраста стала ситуация с Курсантской набережной, где на днях в реку Ягорбу рухнул участок берегоукрепления. Жители неделями умоляли спасти склон, но исполнительная власть оказалась слишком увлечена другими, более глянцевыми проектами.

Прямо сейчас в другой части города, под Октябрьским мостом, кипит бурная работа. Там активно реконструируют пространство новой Рождественской набережной. На объекте стянута тяжелая строительная техника, трудятся бригады рабочих, а управление капитального строительства бодро рапортует о 15 % готовности. По официальному контракту первый этап должны торжественно сдать к концу ноября, после чего горожанам обещают инновационные зоны для спорта и активного отдыха. Планы расписаны вплоть до 2027 года, когда должен стартовать 2 этап стройки вплоть до Ломоносовского пляжа.

А вот на спасение уже существующей инфраструктуры ресурсов почему-то не нашлось. Неподалеку от того же Октябрьского моста и улицы Канавной есть заброшенный, заросший ядовитым борщевиком Сосновского участок набережной. Чтобы эта неприглядная картина не портила парадный вид на фоне грядущего благополучия, ее просто завесили глухими баннерами. На вопросы журналистов о том, когда этот муниципальный пустырь приведут в человеческий вид, в мэрии отвечают сухо и отстраненно: в настоящее время благоустройство не планируется. Горожанам остается лишь гадать, почему многомиллионные бюджеты легко выделяются на создание новых пространств, в то время как поддержание базовой безопасности на старых аллеях финансируется по остаточному принципу.