Как навсегда избавиться от застарелого синусита: ученые обещают прорывное лечение нанороботами

Лекарства от синусита

Аптечные капли больше не нужны?

Хронический насморк и синусит — настоящая головная боль для миллионов людей по всему миру. Главная проблема традиционного лечения заключается в том, что бактерии, облюбовавшие носовые пазухи, быстро создают так называемые биопленки — прочные защитные купола, сквозь которые не могут пробиться ни самые мощные капли, ни курсы тяжелых антибиотиков. В результате пациенты месяцами страдают от заложенности и воспалений. Однако исследователи из Китая и Гонконга нашли гениальный способ обойти эту природную защиту: они создали микроскопических роботов, способных проникать в самые труднодоступные уголки носоглотки и уничтожать инфекцию изнутри.

Созданные учеными микроустройства не похожи на привычные механические машины. Это крошечные капсулы из специального материала, которые выполняют роль катализаторов. Введенные в носовые пазухи микророботы не просто доставляют лекарство к очагу воспаления, а запускают в организме целую серию точечных химических реакций. Когда на пораженную область направляют пучок света определенного спектра, материал роботов начинает выделять безопасное тепло и активные формы кислорода. Эта комбинация буквально растворяет бактериальные биопленки и мгновенно уничтожает патогенные микроорганизмы там, где классическая фармакология оказалась бессильна.

Пока что инновационная технология прошла успешные испытания на лабораторных животных, показав потрясающую эффективность и абсолютную безопасность для здоровых тканей. Авторы проекта уверены, что после прохождения клинических испытаний на людях микророботы станут стандартом лечения тяжелых форм синусита. Более того, ученые не намерены ограничиваться только отоларингологией. В перспективе аналогичные наноструктуры планируют использовать для лечения сложных застарелых инфекций кишечника и мочевого пузыря, где бактерии точно так же прячутся за неприступными биопленками.