Не только нефть. Зачем Казахстан раздает 100 стипендий студентам из РФ

Путин и Токаев

В Омске открыли филиал вуза Казахстана: главные итоги встречи Путина и Токаева

Стратегическое сотрудничество между Россией и Казахстаном выходит за рамки сухих экономических контрактов и поставок энергоносителей. В ходе встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева на форуме в Омске огромное внимание было уделено простым людям и социальным проектам. Как заявил российский лидер, очень важным аспектом взаимодействия государств является сотрудничество в области гуманитарных связей. И на первое место в этом гуманитарном диалоге сегодня уверенно выходит сфера образования.

Интеграция образовательных систем достигла впечатляющих масштабов, формируя фундамент для будущих поколений. По словам Президента, в настоящее время в российских высших учебных заведениях успешно проходят обучение тысячи казахов. Однако этот процесс обмена знаниями является взаимным. Любопытным событием стало то, что в Омске, был открыт филиал государственного университета Казахстана.

Особую признательность российская сторона выразила за меры поддержки отечественных учащихся. Владимир Путин поблагодарил коллег за то, что российским студентам было предоставлено 100 государственных стипендий. Благодаря этой инициативе ребята из России имеют возможность получать качественное образование фактически на безвозмездной основе. Такие шаги доказывают, что стратегическое партнерство развивается на деле. Встреча на форуме, объединившем 650 участников, включая губернаторов и предпринимателей, стала отличной возможностью закрепить эти успехи подписанием новых соглашений.