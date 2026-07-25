Летняя школа МГИМО завершилась в Вологде
Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова
В ней приняли участие 43 студента
В Вологде завершилась летняя школа МГИМО. В течение недели 43 студента столичного вуза и вузов Вологодчины знакомились с Вологодчиной и посещали образовательные мероприятия.
«49 вологжан учатся в МГИМО, для нас это особая гордость. Основополагающая идея – в том, чтобы это была дорога с двусторонним движением, взаимовыгодный обмен. Нам, в областном правительстве, нужен новый движущий локомотив, духоподъёмный, мотивированный коллектив, способный добиваться высоких результатов. Поэтому мы готовы оказывать всяческую поддержку, чтобы вы приходили на рабочие места, которые мы предлагаем на территории Вологодской области», – обратился к студентам губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
На встрече обсудили меры поддержки начинающих специалистов, реализацию молодёжных проектов, направления дальнейшего сотрудничества Вологодской области и МГИМО.
«Очень здорово, что ребятам удалось побывать и в университетах, и в детском центре, и на предприятиях – это прикладная, конкретная, для кого-то карьерная траектория в будущем. Участие ребят в Летней школе было полезно и нужно региону. У нас это получилось, и уверен, что мы и дальше будем продолжать эту работу», – сказал проректор МГИМО при МИД России по молодёжной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев.