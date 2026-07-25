Объем ремонтных работ на улице Чернышевского выполнен более, чем на 30%

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Ремонт планируют завершить до конца этого года

Ремонтные работы на улице Чернышевского проведен более, чем на 30%. Всего подрядчику необходимо отремонтировать 3,9 км дороги – от Октябрьского моста до улицы Железнодорожной. На данный момент полностью закончено фрезерование проезжей части и частично заменены бортовые камни. Сейчас на улице Чернышевского идет укладка асфальта. Работы выполняются без перекрытия движения.

Также установлены опоры светофоров на перекрестке улиц Чернышевского, Сухонской и Старого шоссе и на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского. Их планируется подключить после окончания всех работ.

Завершить ремонт улицы Чернышевского планируется в 2026 году. Помимо обновления дорожного полотна на всем протяжении магистрали будет частично заменен бортовой камень и переустроены коммуникации, сообщает пресс-служба администрации города.