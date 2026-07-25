Госавтоинспекция проведет в выходные усиленные рейды в ряде округов
Источник фото: Группа «Госавтоинспекция Вологодской области»
Особое внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей
Сотрудники Госавтоинспекции в эти выходные проводят усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Приоритетные зоны – город Вологда, а также Грязовецкий, Вологодский, Сокольский, Никольский, Кирилловский и Сямженский округа.
Как пояснили в областном управлении Госавтоинспекции, ситуация с пьяными водителями по-прежнему остается тревожной. Только за минувшую неделю в регионе были задержаны 79 водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя. Больше всех нетрезвых водителей были задержаны в субботу и воскресенье.
«Нетрезвый водитель представляет реальную угрозу для всех участников дорожного движения. Поэтому в выходные усиливаем контроль на наиболее загруженных и аварийно-опасных участках. Если вы видите, что нетрезвый человек собирается сесть за руль или уже управляет автомобилем, сообщите об этом в полицию или по номеру 112», — сообщает ведомство.