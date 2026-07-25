Госавтоинспекция проведет в выходные усиленные рейды в ряде округов

Источник фото: Группа «Госавтоинспекция Вологодской области»

Особое внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции в эти выходные проводят усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Приоритетные зоны – город Вологда, а также Грязовецкий, Вологодский, Сокольский, Никольский, Кирилловский и Сямженский округа.

Как пояснили в областном управлении Госавтоинспекции, ситуация с пьяными водителями по-прежнему остается тревожной. Только за минувшую неделю в регионе были задержаны 79 водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя. Больше всех нетрезвых водителей были задержаны в субботу и воскресенье.