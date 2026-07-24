Самое мокрое лето за 5 лет: СЗФО продолжают заливать атлантические циклоны

Источник фото: Юлия Галунова Колесо обозрения и вид на Шексну

Почему СЗФП уходит под воду и когда это закончится?

Для жителей центральной полосы России и Северо-Запада главным аксессуаром этого лета стали не солнцезащитные очки и крем от загара, а крепкий зонт и непромокаемая обувь. Метеорологи официально подтверждают то, о чем и так догадывается каждый вышедший на улицу горожанин: текущий летний сезон уверенно претендует на звание самого влажного и дождливого за последние пять лет. После нескольких лет изнурительных засух, когда реки мелели, а леса горели, природа, похоже, решила взять масштабный реванш, выливая на регионы месячные нормы осадков буквально за считанные дни.

По словам специалистов Гидрометцентра, этот июль выделяется на фоне всей истории наблюдений именно колоссальным количеством атмосферной влаги. Причина кроется в непрерывной череде очень активных атлантических циклонов, которые один за другим прокладывают свой путь через европейскую часть страны. Эти гигантские атмосферные вихри, до отказа насыщенные влагой от океана, не встречают на своем пути серьезного сопротивления в виде блокирующих антициклонов, поэтому беспрепятственно обрушивают на регионы затяжные обложные дожди и сильные грозовые ливни. В некоторых городах коммунальные службы едва справляются с отводом воды с улиц.

С одной стороны, такой избыток влаги стал настоящим спасением для сельского хозяйства и экосистем, которые сильно пострадали от прошлогоднего дефицита воды. Уровень рек и водохранилищ постепенно восстанавливается, а риск масштабных лесных пожаров в центральной полосе практически сведен к нулю. С другой стороны, постоянная сырость и катастрофическая нехватка солнечных дней серьезно бьют по настроению людей. Синоптики пока не спешат радовать оптимистичными прогнозами: судя по глобальным атмосферным моделям, дождливый и пасмурный характер погоды сохранится вплоть до начала августа. Лишь к концу первой декады последнего летнего месяца есть осторожная надежда на то, что циклоническая активность пойдет на спад, и солнце сможет нормально прогреть землю перед наступлением осени.