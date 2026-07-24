Прячем шорты, готовим зонты: к чему готовиться жителям Вологодской области на фоне температурного хаоса в РФ

Источник фото: Юлия Галунова Октябрьский мост и непогода

Климатический раскол: юг России плавится при +39°C, а Вологодчина и Урал достают осенние куртки.

Пока Европа изнывает от исторических волн тепла, на территории необъятной России разворачивается своя климатическая драма. Июль текущего года войдет в метеорологические летописи как месяц невероятных, экстремальных температурных контрастов, которые буквально раскололи страну на несколько совершенно разных погодных реальностей. Синоптики разводят руками: классического, ровного и привычного всем лета в этом сезоне ждать уже не приходится, атмосферные процессы развиваются по очень нестандартному и даже агрессивному сценарию.

На юге страны сейчас царит настоящая пустынная жара. Жители Крыма, Черноморского побережья и Краснодарского края вынуждены спасаться от палящего солнца, так как воздух там стабильно прогревается до тридцати пяти — тридцати восьми градусов. Еще более тяжелая ситуация сложилась в Астраханской области, где столбики термометров подбирались к критической отметке в тридцать девять градусов в тени. Все это сопровождается острейшим дефицитом осадков, что создает высочайшие риски пожарной опасности и угрожает сельскохозяйственным угодьям серьезной засухой. Местным жителям и туристам приходится менять свой график, чтобы не выходить на улицу в пик солнечной активности.

А вот на Урале и в Сибири картина ровно противоположная. Месяц там стартовал с уверенной тридцатиградусной жары, люди массово потянулись на пляжи, но к началу третьей декады июля природа нанесла неожиданный удар. Мощное арктическое вторжение обрушило температуру воздуха до осенних значений — всего одиннадцать — шестнадцать градусов тепла днем. Резкое похолодание сопровождается пронизывающим ветром и затяжными холодными дождями, из-за чего местным жителям пришлось спешно прятать летние вещи и доставать из шкафов теплые куртки. Столичный регион на фоне этих крайностей выглядит островком стабильности, хотя и здесь погода не радует любителей пляжного отдыха. В Москве и соседних областях установилась пасмурная, дождливая погода, а среднесуточная температура стабильно отстает от привычной климатической нормы.