+48°C и град с мяч: погодный апокалипсис в Европе унес жизни 25 000 человек

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Эль-Ниньо меняет правила игры: почему после адского пекла Францию и Германию ждет еще более страшная стихия

Этим летом Европа столкнулась с беспрецедентным погодным кризисом, который уже вошел в историю метеорологических наблюдений как один из самых разрушительных и смертоносных. С конца мая континент буквально плавится от экстремальных волн тепла. Статистика, которую публикуют европейские ведомства, звучит пугающе: из-за аномального зноя во Франции, Германии, Италии и Испании погибло уже более двадцати пяти тысяч человек. Ситуация остается критической и сейчас, во второй половине июля. Абсолютный температурный максимум был зафиксирован на итальянском острове Сицилия, в коммуне Кастельтермини, где столбики термометров взлетели до немыслимой отметки в 48,4 градуса по Цельсию. В таких условиях плавится асфальт, выходит из строя инфраструктура, а людям настоятельно рекомендуют не покидать свои дома в дневные часы.

Однако природа решила не ограничиваться одной лишь изнуряющей жарой. На смену раскаленному воздуху в Европу начали вторгаться мощные атмосферные фронты, провоцируя совершенно иную, но не менее разрушительную стихию. Столкновение холодных и раскаленных воздушных масс породило суперъячейковые грозы огромной силы. Во французских провинциях очевидцы фиксируют выпадение града размером с мяч для гольфа, который пробивает крыши домов и уничтожает автомобили. В некоторых районах Франции и Германии синоптики бьют тревогу из-за риска внезапных, стремительных наводнений и схода оползней, вызванных тропическими ливнями.

Климатологи и метеорологи всего мира сходятся во мнении, что главным виновником этой погодной вакханалии является смена фазы глобального океанического течения Эль-Ниньо. Этот феномен, связанный с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывает колоссальное влияние на климат всей планеты. Именно он раскачивает климатические качели, провоцируя резкие температурные скачки, неравномерное и агрессивное распределение осадков, а также формирование блокирующих антициклонов, которые не дают свежему воздуху пробиться в раскаленные европейские города. И, судя по прогнозам, влияние Эль-Ниньо в ближайшие месяцы будет только усиливаться, что заставляет власти европейских стран экстренно пересматривать протоколы безопасности.