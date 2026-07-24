Более 2000 вологжан прокатились на автобусах за 1 рубль

Источник фото: Пресс-служба администрации города

Акция действует до конца октября

Более 2 000 вологжан воспользовались общественным транспортом за 1 рубль через сервис «Яндекс Gо». Приобрести проездной билет за такую сумму можно до 31 октября через единый сервис от «Яндекса». Акция распространяется на все маршруты ПАТП №1, то есть автобусы №1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 36, 42, 45 и 4в.

Чтобы воспользоваться возможностями акции, у пассажира должна быть установлена актуальная версия цифрового сервиса «Яндекс Gо», на главной странице которого расположен раздел «Транспорт». При входе в общественный транспорт пользователю необходимо зайти в этот раздел. Система автоматически считывает Bluetooth-метки, установленные во всех салонах общественного транспорта, и предлагает выбрать номер автобуса или троллейбуса, в который сел пассажир.

«Если на остановке стоит сразу два автобуса предприятия ПАТП №1, приложение предложит выбрать нужный вариант. В разделе «Транспорт» также можно выбрать количество билетов и увидеть предварительную стоимость. В период акции пользователи увидят там предложение, согласно которому вместо стандартной стоимости 44 рубля можно приобрести проездной всего за 1 рубль», – рассказал начальник отдела информационных технологий ПАТП №1 Альберт Баландин.

Добавим, что сервис доступен для скачивания на всех типах современных смартфонов.