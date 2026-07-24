Названы вологодские округа с наибольшим количеством ДТП с лосями

Источник фото: Запись видеорегистратора «Алекс Смагин»

Всего с начала года в регионе произошло 111 аварий с дикими животными

Паблик «Главохота Вологодской области» назвал округа, где зафиксировано наибольшее количество ДТП с участием лосей. Сообщается, что всего с начала этого года в регионе зафиксировано 111 дорожных аварий с участием диких животных, из них 109 – приходится на столкновение с сохатыми. Также по одному разу автомобилисты сбивали кабана и медведя.

Больше всего ДТП с лосями за указанный период зарегистрировано в Вологодском, Устюженском, Череповецком и Шекснинском округах. При этом порядка 60% наездов на лосей произошли в зоне действия знака «Дикие животные».

В настоящее время более 200 км автомобильных дорог в регионе оборудованы защитными сооружениями, которые должны предотвращать выход животных на проезжую часть.