В Вологде в субботу перекроют ряд магистральных и центральных улиц города

Изменятся также маршруты общественного транспорта

В Вологде в субботу, 25 июля, будут перекрыты ряд магистральных и центральных улиц города в связи с проведением Всероссийского мотопробега. В мероприятии, посвященном дню Крещения Руси, примет участие мотоклуб «Ночные волки».

«В связи с прохождением мотоколонны и проведением ряда запланированных мероприятий в период с 10:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта на перекрестках улиц Конева, Герцена, Марии Ульяновой, Чехова, Галкинской, Пошехонского шоссе, Железнодорожной, Чернышевского, Сергея Орлова, Мира, Пушкинской и Козлёнской», - сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, полностью закроют движение транспорта на улицах Пушкинской на участке от улицы Герцена до улицы Марии Ульяновой, на улице Марии Ульяновой от улицы Герцена до улицы Чехова и на улице Герцена на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской. С 06:00 до 21:00 будет закрыто движение на улице Пушкинской на участке от улицы Герцена до Козлёнской и на улице Сергея Орлова на участке от Торговой площади до Кремлёвской площади.

Из-за перекрытия улиц изменятся также маршруты общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов №1, 12, 19, 36, 45, 37, 48, 9 и 27.