Жительница Вытегорского округа попала под статью за передачу сыну питбайка

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

13-летний подросток в результате ДТП получил тяжелые травмы

В Вытегре 45-летняя женщина попала под уголовную статью за то, что дала покататься на питбайке своему 13-летнему сыну.

Как ранее сообщал NewsVo, 14 июля мальчик решил показаться на двухколесной технике, не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги и получил тяжелые травмы. Сейчас ребенок до сих пор находится на лечении в больнице.

«По версии следствия, фигурантка вовлекла несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни», - рассказали в региональном управлении следкома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье за вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни несовершеннолетнего.