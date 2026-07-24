Погоду в выходные в Вологодской области будет определять южный циклон
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Источник фото: Вологодский ЦГМС погода
При этом синоптики заявляют о небольшом потеплении
В выходные погоду в центре и на востоке Вологодской области будет определять южный циклон, который принесет кратковременные дожди с грозами. При этом в субботу наибольшее количество осадков выпадет в восточных округах. До западной части области дожди не дойдут.
В воскресенье также на западе и в центре без существенных осадков, в восточной части региона дожди сохранятся.
Температура воздуха в субботу ночью +9… +14 градусов, днем +20… +25 градусов. В воскресенье ночью +10… +15 градусов, днем +21… +26 градусов, рассказали в вологодском Гидрометцентре.