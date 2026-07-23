В Вологде выступят «Мечтатели Нового Орлеана»
Источник фото: Вологодская областная филармония
Вологжанам увидят уникальный микс степа и джаза
В филармоническом дворике Вологды выступит уникальная группа «New Orleans Dreamers («Мечтатели Нового Орлеана»), которые удачно совместили джаз и степ.
Джазовую команду создал Игорь Ямпольский – которая играет джаз прошлого века, азарт и бешеная энергия которого в итоге захватили весь земной шар.
После вместе с супругой Полиной Ямпольской он создал семейный творческий союз, который существует на стыке музыки и танца: Полина управляет хореографией, а Игорь царит в мире ритмов.
Семейный тандем вместе с пианистом Григорием Ивановым и саксофонистом Павлом Скорняковым Вологда увидит 30 июля на сцене филармонического дворика.
Зрители станут свидетелями диалога движения и ритма, где музыка танцует, а танец звучит.
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