Культура

В Вологде выступят «Мечтатели Нового Орлеана»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
концерт филармония

Источник фото: Вологодская областная филармония

Вологжанам увидят уникальный микс степа и джаза


В филармоническом дворике Вологды выступит уникальная группа «New Orleans Dreamers («Мечтатели Нового Орлеана»), которые удачно совместили джаз и степ.

Джазовую команду создал Игорь Ямпольский – которая играет джаз прошлого века, азарт и бешеная энергия которого в итоге захватили весь земной шар.

После вместе с супругой Полиной Ямпольской он создал семейный творческий союз, который существует на стыке музыки и танца: Полина управляет хореографией, а Игорь царит в мире ритмов.

Семейный тандем вместе с пианистом Григорием Ивановым и саксофонистом Павлом Скорняковым Вологда увидит 30 июля на сцене филармонического дворика.

Зрители станут свидетелями диалога движения и ритма, где музыка танцует, а танец звучит.

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