В Вологде откроют памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву

Источник фото: Культура в Вологодской области

Открытие пройдет уже в предстоящую субботу

В Вологде в предстоящую субботу откроют памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву. Скульптурная композиция создана за счет средств субсидии, полученной по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

«В этом году страна отмечает 65-летие со дня полёта Юрия Гагарина в космос. В честь этой значимой даты приняли решение установить памятник двум легендам — первому человеку, совершившему полёт в космос, и первому и единственному космонавту-уроженцу Вологодчины. Приглашаем всех желающих присоединиться к церемонии открытия памятника. Собираемся 25 июля в 11:00 у стадиона «Динамо», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В открытии памятника примут участие мотоциклисты клуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым, которые в это время будут находиться в Вологде в рамках Всероссийского мотофестиваля. «Ночные волки» также установят рядом капсулу в виде ракеты с землёй из Звёздного городка, собранной дочерью космонавта Павла Беляева.

Как ранее сообщал NewsVo, мотофестиваль станет кульминацией Всероссийского мотопробега, в котором примут участие более 200 байкеров со всей России. Они проедут от Москвы до Ферапонтово и повторят исторический путь преподобных Кирилла и Ферапонта Белозерских. Мероприятия пройдут с 24 по 26 июля в преддверии празднования Дня Крещения Руси.