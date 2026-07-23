Череповчане являются рекордсменами по самовольному подключению к электросетям

Источник фото: Максим Константинов, Global Look Press

Всего с начала года энергетики выявили почти 60 самовольного подключения к сетям

Вологодские энергетики с начала года выявили 59 фактов самовольного подключения к электросетям после отключения абонентов за долги.

Как пояснили в ООО «Северная сбытовая компания», рекордсменом по количеству нарушителей остаётся Череповец, где ССК передала в правоохранительные органы 42 заявления о самовольном подключении, по Вологде — 12, по Кириллову — 3, по Харовску и Бабаево — по одному.

«На сегодняшний день к административной ответственности уже привлечены 10 потребителей. На них наложен штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Документы по остальным нарушителям находятся на рассмотрении в судах», - рассказали в ООО «ССК».

В компании напомнили, что в случае незаконного потребления электроэнергии затраченные объемы электричества распределяются между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме. Также самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно и провоцируют скачки напряжения, снижают качество электроснабжения, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.