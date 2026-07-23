Вологодская область впервые начала поставлять технический жир в Испанию

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Экспорт этой продукции с начала года увеличился на 8%

Вологодская область начала поставлять технический жир в Испанию. На минувшей неделе партия этой продукции весом в 22 тонны прошел контроль Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, после чего жир был отправлен в испанский город Сан-Эстеве-Сесровирес.

«Всего с начала 2026 года на экспорт в страны Евросоюза – Польшу и Испанию – из Вологодской области под контролем Северо-Западного межрегионального управления отправлено 168 партий технического жира общим весом 3,9 тыс. т. Экспорт данного вида продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8%», - сообщили в ведомстве.

Напомним, технический жир применяется в мыловарении, кожевенной промышленности, производстве смазочных материалов, получении глицерина, производстве биодизельного топлива, а также в текстильной промышленности.