Видеосервис предупредит вологжан о природных, техногенных и иных рисках

Зрители не пропустят важную экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках

МЧС России и онлайн-кинотеатр Wink запустили оповещения о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса. Wink стал первым российским онлайн-кинотеатром, который внедрил данный функционал. Таким образом, даже увлеченные просмотром зрители не пропустят важную экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках.

Wink провел интеграцию с мобильным приложением «МЧС России», данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на активные экраны. Для этого используется совместная отечественная разработка Wink и ИТ-кластера «Ростелекома» — умный сервис доставки сообщений на все экраны онлайн-кинотеатра. Внедренное решение абсолютно независимо от зарубежных технологий доставки пуш-уведомлений (FCM, APNs, HMS и других).

«Наше сотрудничество с МЧС России расширяет способы оперативного информирования населения об экстренных ситуациях любого происхождения. Важная информация регионального уровня будет доступна на любом активном экране», - рассказала директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

Wink включен в белый список отечественных онлайн-ресурсов, который формируется Минцифры России. Это значит, что телеканалы, библиотека кино и сериалов платформы доступны даже при временных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности.

В мобильном приложении Wink есть возможность загрузки контента в память устройства, что затем позволяет его смотреть в любом месте нахождения, например, в укрытии, и при полном отсутствии связи. Если заранее скачать любимые сериалы и фильмы, а также запланированный к просмотру свежий контент, то тогда он будет доступен даже в нестандартных ситуациях.