В центре Вологды появится новый памятник

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

Его открытие запланировано в ближайшую субботу

В центре Вологды появится памятник советскому режиссеру. Актеру и писателю Василию Шукшину. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской. Она изготовлена на средства федеральной субсидии.

Василий Шукшин несколько раз приезжал в Вологодскую область, дружил и много общался с писателем Василием Беловым, снял на Вологодской земле одну из своих знаменитых картин «Калину красную».

Как рассказал в соцсетях губернатор региона Георгий Филимонов, открытие памятник состоится в субботу, 25 июля в 10:00. В 11:00 в «Ленкоме» вологжане смогут увидеть на большом экране фильм «Калина красная». Вход свободный.