Архитекторы и активисты Вологды обсудили благоустройство реки Содемы 

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Специалисты предлагают сохранить природную составляющую территории

В Вологде прошло первое обсуждение благоустройства территории у реки Содемы по программе «Формирование комфортной городской среды». Пространство, напомним, победило в народном голосовании и будет благоустроено в 2027 году. Накануне состоялась встреча архитекторов и активистов ТОСов, расположенных рядом с будущим пространством, где прошло обсуждение первых проектных гипотез.

«Пока здесь есть лишь транзитные маршруты и небольшие мостики через Содему, а вся остальная зона представляет собой зелёный массив, требующий благоустройства. За проведение работ на этом объекте свои голоса отдали более 13 тыс. вологжан. При разработке проекта будут учтены пожелания жителей, чтобы сделать территорию максимально комфортной для вологжан», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Специалисты предлагают сохранить природную составляющую территории и подчеркнуть её рельеф, провести работу с зелёным каркасом и создать в парке городской сад. Важной составляющей проекта является комплексная работа с рекой Содемой, с состоянием ее русла и берегов и загрязненностью воды нелегальными стоками.

Предварительно обсуждается возможность создания сети пешеходных дорожек с прогулочным маршрутом «тропа здоровья», который может включить в себя блок площадок для выполнения спортивных упражнений, развивающих все группы мышц. Также предлагается разработка «лаборатории природы», где можно будет узнать историю реки Содемы и прилегающих территорий, зафиксировать круглогодичные наблюдения за сменой сезонов, узнать об обитателях реки и ее берегов.