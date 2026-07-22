Эксперты дали предварительный прогноз на август

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Среднюю температуру обещают выше нормы

Эксперты дали предварительный прогноз погоды на август в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает издание «АиФ» со ссылкой действительного члена Русского географического общества Виталия Стальнова, средняя температура воздуха в СЗФО ожидается в пределах +12… +18 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы. Осадков ожидается 60-90 мм, что соответствует норме.

В первой половине месяца возможны дожди и грозы, воздух будет прогреваться до +26 градусов. Самой жаркой будет первая декада, когда столбики термометров будут подниматься до +29 градусов.

К середине месяца жара спадет, будет более прохладно, когда воздух будет прогреваться до +18 градусов.

Несколько теплых и сухих дней также возможны в начале третьей декады августа. Завершится август прохладной погодой с дождями и дневной температурой +10... +15 градусов.