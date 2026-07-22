Директор сыроварни в Липином Бору признан виновным в гибели леса

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Ущерб Вашкинскому округу оценен в 867 тысяч рублей

Вашкинский районный суд признал виновным директора сыроварни в Липином Бору виновным в гибели леса. По информации пресс-службы судов области, в 2022 году труба, через которую сливались отходы производства, была выведена за пределы производственной площадки, в результате чего отходы начали сливаться в лес. Всего отходами было подтоплено почти 9,5 тысяч квадратных метров земли.

«В итоге погибло 688 деревьев разных пород, произраставших на подтопленной территории: их рост прекратился. Согласно проведенной оценке, Вашкинскому муниципальному округу был причинен ущерб на сумму свыше 867 000 рублей», - рассказали в пресс-службе судов области.

В отношении директора сыроварни было возбуждено уголовное дело по статье за уничтожение лесных насаждений. Сам он в суде вину свою признал и раскаялся.

Суд оштрафовал мужчину на сумму 400 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.