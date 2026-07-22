11 котельных Вологды досрочно дали горячую воду

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Всего раньше срока горячую воду получили почти 74 тысячи жителей

В Вологде досрочно завершились ремонтные работы в 11 котельных города. Как рассказал глава Вологды Сергей Жестянников, работы идут по графику под контролем администрации.

«Мы контролируем ход работ, используются все возможности, чтобы сократить запланированные сроки отключения горячей воды. Так, в течение летнего сезона в 11 котельных города были досрочно завершены плановые ремонты. Это позволило раньше срока подключить к горячему водоснабжению 846 домов, где проживают свыше 73 900 жителей», – рассказал Сергей Жестянников.

Специалисты оперативно завершили текущие ремонты тепловых сетей на котельных по адресам: Пошехонское шоссе, 23А, Старое шоссе, 9А, ул. Можайского, 15А, ул. Разина, 53Б, ул. Маяковского, 22А, ул. Чернышевского, 84А, ул. Болонина, 23А, ул. Горького, 99А, ул. Колхозная, 71А, а также на котельных – Южный эксплуатационный район ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ и ОАО «Стройиндустрия».

Сейчас самое крупное плановое отключение горячей воды сохраняется в Центральном микрорайоне, который обслуживает ТГК-2. Основные ремонтные работы завершатся до 12 августа, однако часть домов планируют подключить раньше.