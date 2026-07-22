Мотофестиваль пройдет под стенами Кирилло-Белозерского монастыря

Источник фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях

Мероприятие пройдет в преддверии празднования Дня крещения Руси

В Кирилловском округе в предстоящие выходные пройдет Всероссийский мотофестиваль и Кубок губернатора по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Мероприятие будет приурочено ко Дню празднования Крещения Руси – с 24 по 26 июля.

Начнется фестиваль с мотопробега «Москва – Вологда – Кириллов – Ферапонтово», в котором примут участие более 200 байкеров.

«В мотопробеге примут участие представители клуба «Ночные Волки» во главе с Александром Залдастановым – Хирургом. Об этом масштабном мероприятии договорились на недавней личной встрече в Московском байк-центре. Мотоциклисты преодолеют около 600 километров по маршруту «Москва – Вологда – Кириллов – Ферапонтово». Он ведет к местам, связанным в житием преподобных Кирилла и Ферапонта, которые основали Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Основная программа мотопробега состоится 25 июля в Кириллове на берегу Сиверского озера.

Впервые на Вологодчине зрители увидят шоу «Мы вращаем землю» с мотошаром, установленным на движущейся платформе тягача «Мэд Макс Волк». Также в программе – водно-моторное и водно-пиротехническое шоу, концерты рок-коллективов и уличных диджеев, ярмарка, мастер-классы и интерактивные площадки.

В течение всего дня на площадке проведения Всероссийского мотофестиваля – на территории городского пляжа Кириллова – будет работать авто-мотовыставка «Культура моторов», где вологжане смогут увидеть ретро- и необычные современные автомобили и мотоциклы.