Образовательные учреждения Череповца выплатят школьнику компенсацию за травму

Источник фото: Пресс-служба судов области

Ученик сломал пальцы во время олимпиады по физкультуре

В Череповце два образовательных учреждения выплатят компенсацию 13-летнему школьнику за травму, которую тот получил в ноябре прошлого года во время муниципального этапа олимпиады по физкультуре. Компенсацию выплатят школа №19, где учится мальчик, а также центр образования №29, на базе которой проводилась олимпиада.

Как уточнили в пресс-службе судов области, мальчик получил травму во время выполнения гимнастического упражнения «колесо».

С травмой мать школьника отвезла его в больницу, где врачи определили закрытые переломы фаланг больших пальцев обеих кистей, квалифицированные, как вред здоровью средней тяжести.

Мать школьника потребовала выплатить компенсацию морального вреда с надлежащего ответчика.

Представители образовательных учреждений иск признали частично. Представитель школы, где учится мальчик, указал, что накануне олимпиады ребенок не отработал гимнастическую комбинацию, а представитель Центра образования пояснил, что ребенок выполнял упражнение без предварительной подготовки.

Суд взыскал солидарно с двух образовательных учреждений в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 175 000 рублей. При недостаточности денежных средств субсидиарная ответственность возложена на комитет по управлению имуществом города Череповца.