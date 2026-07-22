Выставка печатной резиденции откроется в Вологде

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Экспозиция откроется в галерее «Красный мост»

В Вологде откроется выставка печатной резиденции «Бурмагинфест». Ее основу составят работы художников из разных городов России, которые работали с 12 по 20 июля в Кириллове. За девять дней каждый из участников создал работу, которая станет частью экспозиции в галерее современного искусства «Красный мост». Выставка намечена на 8 августа.

«В этом году мы провели «БурмагинФест» в формате печатной резиденции. К нам приехали 20 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца и Вологды. Среди участников были как профессионалы, которые работают в технике печатной графики, так и художники из Вологды, которые знакомились с этим искусством, изучали его и в будущем будут обучать ему своих учеников», — рассказала руководитель проекта Елена Уханова.

Кириллов был выбран для проведения печатной резиденции, поскольку в этом городе зарождалась традиция вологодской графики. В Кириллове работали такие художники, как Илья Глазунов, Виктор Попков, Николай и Генриетта Бурмагины.

Для участников резиденции проводили экскурсии в Кириллове, они изучали важные для города места, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь, Ципину году, собирали материалы, на основе которых разрабатывали эскизы и создавали свои работы.