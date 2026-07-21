От красных дорожек к уютной романтике: Сидни Суини в новом кампейне SYRN и объятиях Скутера Брауна

Источник фото: Dave Starbuck/Keystone Press Agency

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини продолжает доказывать, что она не просто талантливая актриса, но и весьма хваткая бизнесвумен.

На днях знаменитость порадовала поклонников свежими кадрами из новой рекламной кампании своего собственного бренда нижнего белья SYRN. Летняя коллекция получила милое и говорящее название «Девушка из маленького города» (Small Town Girl), и, судя по фото, Сидни решила сделать ставку на максимальный комфорт и домашний уют. На снимках актриса позирует в расслабленном образе: на ней уютный фисташковый топ-бралетт и свободные розовые штаны в полоску. Никакого агрессивного гламура — только естественность, улыбка и вайб ленивого выходного дня.

Бренд SYRN, который официально запустился в январе 2026 года при мощной финансовой поддержке инвестиционного фонда Coatue Management (в который вливал капитал сам Джефф Безос), уверенно набирает обороты на рынке. Новая июльская коллекция предлагает девушкам удобные хлопковые вещи в пастельных тонах: розовом, зеленом и желтом. И пока фанаты активно раскупают эти домашние комплекты, сама Сидни наслаждается не только коммерческим успехом, но и личным счастьем.

Как известно, сейчас 28-летняя актриса состоит в серьезных отношениях с 45-летним Скутером Брауном — одним из самых влиятельных и богатых музыкальных продюсеров Голливуда. Пара перестала скрывать свой роман еще весной 2025 года. С тех пор они регулярно появляются вместе на публике: то мило позируют на баскетбольных матчах, то отправляются в совместные путешествия. Буквально на днях Суини поделилась объемной каруселью фотографий из поездки в Австралию, где она проводила время со своим возлюбленным, катаясь на яхтах и вертолетах. В одном из постов Сидни даже назвала Брауна «мужчиной, которого встречаешь раз в жизни», что, конечно, вызвало бурную реакцию и обсуждения в сети. Кажется, сейчас в жизни актрисы наступил идеальный баланс: успешный собственный бизнес, яркие роли в кино и гармоничные отношения со статусным мужчиной.