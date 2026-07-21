На реконструкцию здания бывшей топографии в центре Вологды потратят почти 900 млн рублей
Источник фото: Страница Юрия Сапожникова в соцсетях
В здании планируется разместить IT-парк
В Вологде на реконструкцию здания бывшей типографии на улице Челюскинцев потратят 897,5 млн рублей. Объявление по поиску подрядчика опубликовано на портале
Здание планируется превратить в современный IT-парк. Финансировать реконструкцию будут за счет бюджета.
Аукцион по выбору подрядной организации завершится до 4 августа 2026 года. Победитель выполнит полный цикл работ - от проектирования до реконструкции объекта. Общий срок реализации проекта – до 1 декабря 2027 года. Работы по фасаду здания и благоустройству прилегающей территории должны завершить до 1 июня 2027 года.
«Создание IT-парка на улице Челюскинцев станет важным шагом для развития цифровой инфраструктуры региона. Технологические компании получат современную площадку для работы и масштабирования бизнеса», - говорится в объявлении.