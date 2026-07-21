Суд наказал жителя Сокола за убийство собаки

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Мужчину признали виновным по статье за жестокое обращение с животными

В Соколе вынесен приговор 47-летнему местному жителю, которого следствие обвиняло по статье за жестокое обращение с животными. Мужчина признан виновным в убийстве собаки.

«В суде установлено, что в апреле 2026 года подсудимый, находясь на придомовой территории одного из многоквартирных домов города Сокола, нанес несколько ударов ножом находящейся на привязи собаке, принадлежащей одной из жительниц данного дома. В результате полученных ранений животное скончалось спустя непродолжительный период времени в одной из ветеринарных клиник Вологды», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Суд поддержал предъявленное обвинение и приговорил сокольчанина к 180 часам обязательных работ. Во время судебных слушаний мужчина добровольно возместил имущественный и материальный ущерб хозяйке собаки в размере 37 тысяч рублей.