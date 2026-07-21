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В Вологде планируют реализовать крупный строительный проект

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
проект стройка
стройка

Уже назначены общественные обсуждения


В Вологде планирует реализовать крупный строительный проект по застройке северо-восточной части города. Планируемая территория застройки площадью 17,5 га ограничена улицами Тихая, Доронинская, Открытая и Полярная в заречной части областного центра.

Как сообщает портал GorodVo, на этом участке планируется построить жилые дома общей площадью в 85 тысяч квадратных метров, спортивное сооружение площадью 1,5 тысячи квадратных метров и подводящий распределительный газопровод производительностью 700 кубометров в час и протяжённостью 500 метров.

Сообщается, что все работы по подготовке проектной документации оплачены предпринимателем Игорем Ульяновым.

На данный момент объявлены общественные обсуждения по застройке территории.

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