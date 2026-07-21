В Вологде планируют реализовать крупный строительный проект
Уже назначены общественные обсуждения
В Вологде планирует реализовать крупный строительный проект по застройке северо-восточной части города. Планируемая территория застройки площадью 17,5 га ограничена улицами Тихая, Доронинская, Открытая и Полярная в заречной части областного центра.
Как сообщает портал
Сообщается, что все работы по подготовке проектной документации оплачены предпринимателем Игорем Ульяновым.
На данный момент объявлены общественные обсуждения по застройке территории.