В Вологде планируют реализовать крупный строительный проект

стройка

Уже назначены общественные обсуждения

В Вологде планирует реализовать крупный строительный проект по застройке северо-восточной части города. Планируемая территория застройки площадью 17,5 га ограничена улицами Тихая, Доронинская, Открытая и Полярная в заречной части областного центра.

Как сообщает портал GorodVo , на этом участке планируется построить жилые дома общей площадью в 85 тысяч квадратных метров, спортивное сооружение площадью 1,5 тысячи квадратных метров и подводящий распределительный газопровод производительностью 700 кубометров в час и протяжённостью 500 метров.

Сообщается, что все работы по подготовке проектной документации оплачены предпринимателем Игорем Ульяновым.

На данный момент объявлены общественные обсуждения по застройке территории.