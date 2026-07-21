Именем погибшего в СВО вологжанина назвали спасательный катер

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова катер

Катер будет курсировать в Усть-Кубинском округе

Именем погибшего в СВО вологжанина Андрея Голубева назвали спасательный катер в Усть-Кубинском округе. По словам губернатора области Георгия Филимонова, имя командира разведгруппы Андрея Голубева с позывным «Нерв» присвоено судну КС-10402.

«История подразделения, которым командовал Андрей Голубев, стала частью боевой летописи Вологодчины. В январе 2023 года при выполнении боевого задания разведгруппа попала под мощный артиллерийский обстрел. Вместе с командиром погибли пятеро вологжан-разведчиков», - написал Филимонов в соцсетях.

По словам главы региона, теперь на помощь людям будет приходить «именной» катер, напоминающий о подвиге офицера спецназа ФСБ Вологодской области и его боевых товарищей.