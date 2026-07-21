Ирина Батогова оставила должность директора Корпорации развития

Источник фото: Корпорация развития Вологодской области

В должности директора она проработала 2 года

Ирина Батогова оставила пост директора Корпорации развития Вологодской области. На этой должности ее сменил Владимир Рогов, который работает в Корпорации с 2025 года. Информация о новом директоре опубликована на сайте ведомства.

Владимир Рогов ранее отвечал на реализацию программ финансовой поддержки предпринимателей в МКК ВО «Фонд поддержки МСП». Также он курировал имущественные отношения, организацию торгов и управление муниципальными активами в администрации Вологды.

В новой должности Владимир Рогов будет курировать работу территорий развития, в частности, две особые экономические зоны – «Вологодскую» и «Дед Мороз».