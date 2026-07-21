В Вытегорском округе сменился глава

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Пост оставил Юрий Жаворонков

Глава Вытегорского округа Юрий Жаворонков оставил свой пост. Сегодня депутаты Представительного собрания удовлетворили его заявление об отставке.

Временно исполняющим обязанности главы назначен Игорь Быков, ранее занимавший должность первого заместителя главы муниципалитета.

Юрий Жаворонков, по данным telegram-канала «Русский сервер», будет назначен на должность главы Белозерского округа. Ранее глава региона Георгий Филимонов назвал его «настоящим пожарным», который «тушит управленческие пожары» в муниципальных образованиях.