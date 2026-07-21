Накопительные пенсии вологжан увеличатся на 17,3%

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Всего пенсии увеличатся более, чем у 1500 человек

Накопительные пенсии вологжан с августа увеличатся на 17,3%. Всего пенсии увеличатся у 1587 человек. Как уточнили в отделении Социального фонда, коэффициент повышения определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений.

«Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%», - уточнили в отделении Социального фонда.

Большинство вологжан получает выплаты накоплений вместе с пенсией по возрасту. В Вологодской области средний размер срочной выплаты составляет более 3,6 тысяч рублей в месяц, а средний размер накопительной пенсии — почти 1,8 тысяч рублей в месяц.

Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год.

Пенсионные накопления женщины могут оформить, начиная с 55 лет, а мужчины – с 60 лет при соблюдении условий для назначения страховой пенсии — наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30. При досрочном праве выхода на пенсию обратиться за суммой можно и ранее достижения указанного возраста.